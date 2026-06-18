La nueva jugadora del equipo cuenta entre sus armas un buen tiro de larga distancia

Quinta jugadora para Avenida. El conjunto charro ha firmado a la exterior Sara Roumy. La francesa, de 22 años y 1,80 metros, cuenta entre sus armas con el lanzamiento exterior y será uno de los referentes ofensivos del club.

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“Estamos muy contentos por contar con un talento como el de Sara, una jugadora trabajadora, con capacidad de anotación, especialmente desde la línea de tres puntos”, explica la directora deportiva Raquel Romo.