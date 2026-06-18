Quinta jugadora para Avenida. El conjunto charro ha firmado a la exterior Sara Roumy. La francesa, de 22 años y 1,80 metros, cuenta entre sus armas con el lanzamiento exterior y será uno de los referentes ofensivos del club.
“Estamos muy contentos por contar con un talento como el de Sara, una jugadora trabajadora, con capacidad de anotación, especialmente desde la línea de tres puntos”, explica la directora deportiva Raquel Romo.
Sara Roumy llega procedente de la liga italiana y promedió 10 puntos, tres rebotes y 35% en tiros de tres. Desde el club aseguran que la francesa será “una pieza clave para romper las defensas”.