Nuevo punto de lectura en la piscina municipal de Cabrerizos

La Biblioteca Municipal "Berta Pallares" de Cabrerizos ha puesto en funcionamiento en la piscina municipal de la localidad un nuevo punto de lectura, un espacio muy frecuentado durante los meses de verano.
Este punto se suma al ya existente en el Centro de Salud–Escuela de Música y, con su apertura, busca fomentar la lectura y promover el acercamiento a los libros de todas aquellas personas que accedan a la piscina municipal durante el periodo estival. De este modo, la biblioteca amplía su presencia en diferentes instalaciones públicas del municipio y acerca sus fondos a usuarios que quizá no acuden habitualmente a la sala de lectura.
Todas aquellas personas interesadas podrán hacer uso del servicio todos los días de la semana, desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, coincidiendo con el horario de mayor afluencia de bañistas. El funcionamiento es sencillo, ya que simplemente deben seleccionar sus lecturas en la zona habilitada a la entrada del recinto y devolverlas a su sitio antes de abandonar las instalaciones, sin necesidad de trámite de préstamo. Podrán encontrar fondos bibliográficos para adultos y para público infantil, con una selección de títulos pensada para acompañar el tiempo de ocio en la piscina.