Nuevo punto de lectura en la piscina municipal de Cabrerizos

La Biblioteca Municipal "Berta Pallares" de Cabrerizos ha puesto en funcionamiento en la piscina municipal de la localidad un nuevo punto de lectura, un espacio muy frecuentado durante los meses de verano.

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Este punto se suma al ya existente en el Centro de Salud–Escuela de Música y, con su apertura, busca fomentar la lectura y promover el acercamiento a los libros de todas aquellas personas que accedan a la piscina municipal durante el periodo estival. De este modo, la biblioteca amplía su presencia en diferentes instalaciones públicas del municipio y acerca sus fondos a usuarios que quizá no acuden habitualmente a la sala de lectura.