Santa Marta celebra la V Semana de la Juventud con nueve torneos deportivos

El Ayuntamiento de Santa Marta ha presentado la programación de la V Semana de la Juventud, que vuelve a estar protagonizada por el deporte y el juego y que se celebrará del 10 al 22 de julio, en el marco de las fiestas grandes del municipio. Se trata de una cita ya consolidada en el calendario festivo local, pensada para que los jóvenes tengan un espacio propio de ocio y competición durante estos días.

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El programa contempla nueve competiciones que se llevarán a cabo en tres áreas de juego y que está dirigido a los jóvenes del municipio, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad. Como explicó el concejal del área, Norberto Flores, "hemos querido recuperar el deporte como parte de la programación de la Semana de la Juventud incorporando a la competición de fútbol 7, que ya se celebraba hace unos años, nuevas disciplinas para abrir el abanico de posibilidades, incluyendo además una disciplina acuática como el vóley".

Por un lado, el Complejo Deportivo Jorge D’Alessandro acoge las competiciones de baloncesto 3x3, fútbol 7 y pádel, que concentrarán buena parte de la actividad deportiva al aire libre. Por otro lado, en las piscinas municipales se llevará a cabo el campeonato de vóley acuático, aprovechando las instalaciones de verano del municipio, próximo a Salamanca (España). Por último, el bar La Rivera acoge los campeonatos de futbolín, ping pong, ajedrez, remy y mus, completando así la oferta lúdica con juegos de interior y de mesa.

Se contempla un único campeón por competición y la entrega de premios se celebrará el 25 de julio a las 22:00 horas en el bar La Rivera. En ese acto se hará entrega de los trofeos y reconocimientos a los ganadores de cada disciplina, poniendo el cierre oficial a esta Semana de la Juventud.

En cuanto a las fechas, la final de pádel se celebrará el 20 de julio, la de baloncesto 3x3 el 21 de julio y la de fútbol 7 el día 22, todas ellas a las 20:30 horas. Estos encuentros decidirán a los campeones de las principales pruebas por equipos de la programación. En cuanto al vóley acuático, la competición se celebrará del 10 al 17 de julio, con la final todavía por determinar en función del desarrollo de los diferentes partidos.

Por su parte, el campeonato de ajedrez se celebrará el domingo 12 de julio a las 17:00 horas, mismo horario que el campeonato de remy (18 y 19 de julio) y que el de ping pong (20 y 21 de julio). El campeonato de futbolín, por otro lado, se celebrará del 13 al 15 de julio a las 20:00 horas, y el de mus, el 16 y el 17 de julio a la misma hora. Todas estas pruebas se disputarán en el bar La Rivera y están pensadas para facilitar la participación de cuadrillas de amigos y vecinos durante las fiestas.