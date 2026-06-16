Ágatha Christie se da cita en Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes ha acogido una obra teatral basada en ‘La Ratonera’, una de las obras maestras de Agatha Christie que han podido disfrutar santamartinos y santamartinas.

El Universo Marino ya forma parte de las piscinas de Santa Marta de Tormes

Con dosis de intriga y humor, la obra titulada ‘Ratones’ se ha dado cita en el Auditorio Enrique de Sena de Santa Marta de Tormes, llenando todo el patio de butacas. La obra ha sido representada por la compañía La Troyana.