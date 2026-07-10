Los socorristas de las propias instalaciones fueron los primeros en intervenir. Tras rescatar a la víctima del agua, iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia

Un hombre ha fallecido como consecuencia del ahogamiento que sufrió el pasado viernes, 3 de julio, en las piscinas municipales de Rosa Colorado.

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El incidente, han informado fuentes oficiales, tuvo lugar a las 13:41 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 112 recibió el aviso. De inmediato se movilizó una ambulancia y efectivos de la Policía Local hasta el lugar de los hechos.

Este medio ha podido confirmar que los socorristas de las propias instalaciones fueron los primeros en intervenir. Tras rescatar a la víctima del agua, iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia, que continuaron con la asistencia sanitaria en el lugar antes de proceder a su traslado al hospital.