Una fallecida y dos heridos graves tras sufrir un accidente y dar varias vueltas de campana en la A-66, en La Cabeza de Béjar

Una mujer ha resultado fallecida en el accidente registrado durante la mañana de este viernes en el km 395 de la A-66, en La Cabeza de Béjar, y otras dos están heridas graves, siendo una de ellas menor, como resultado del impacto. Aunque en un primer momento fuentes oficiales determinaban que había una persona atrapada, finalmente el suceso se ha saldado con una persona fallecida.

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Las primeras informaciones apuntan que el coche circularía dirección Salamanca - Cáceres y, por causas que están siendo investigadas, habría sufrido una salida de vía dando varias vueltas de campana, saltándose el quitamiedos y quedando en la calzada sentido Salamanca.

El accidente ha obligado a cortar la circulación en la zona y desviar a los vehículos mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Hasta el lugar del siniestro, que ha ocurrido alrededor de las 11:50 horas, se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca, pertenecientes al parque de Béjar, para proceder a la excarcelación de una persona que habría quedado atrapada en el interior del vehículo implicado.

Accidente Puente De Guijuelo

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Además, Sacyl ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Guijuelo, y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una mujer y ha trasladado a dos heridos al Complejo Asistencial de Salamanca: un varón adulto en ambulancia de soporte vital básico, junto equipo médico del centro de salud, y una mujer, menor de edad, en UVI móvil.

Asimismo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar para regular la circulación, esclarecer las causas del accidente y coordinar el operativo, ya que el siniestro ha provocado importantes retenciones en la autovía.

Accidente Cabeza De Béjar

Las primeras informaciones apuntan que el coche circularía dirección Salamanca - Cáceres y, por causas que están siendo investigadas, habría sufrido una salida de vía dando varias vueltas de campana, saltándose el quitamiedos y quedando en la calzada sentido Salamanca.