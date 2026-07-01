El Ayuntamiento de Lumbrales renueva la zona de juegos del parque infantil

El Ayuntamiento de Lumbrales ha ejecutado la mejora del parque infantil de la zona del colegio. Con una inversión de 18.000 euros, el Ayuntamiento de la localidad ha renovado elementos de juego con el objetivo de dotar de mejores instalaciones a la zona infantil.

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Parque Lumbrales (4)

Así, se han cambiado los columpios y el juego principal de los toboganes y se ha mejorado la zona. Una intervención que empezó con la mejora de las dotaciones del colegio, con la compra de material para el gimnasio con el fin de que los niños pudieran practicar distintos deportes en las clases de Educación Física.

El objetivo del Ayuntamiento es seguir haciendo inversiones de mejora en las distintas instalaciones deportivas y lúdicas de la localidad.