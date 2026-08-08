Lumbrales se prepara para sus fiestas patronales con un abanico de actividades tradicionales

El municipio salmantino de Lumbrales comenzará sus fiestas patronales el próximo 14 de agosto. En cambio, la programación cultural y deportiva ya ha comenzado con actividades como exposiciones, desfiles benéficos, cine de verano y actuaciones folclóricas.

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En este sentido, este sábado 8 de agosto ha comenzado a las 10:00 horas con un pasacalles, que ha sido continuado por la actuación del grupo invitado 'Al Son del Tamboril' de Extremadura en la Casa de los Condes, cuyo primer pase ha sido a las 11:00 horas para después volver a actuar a las 13:30 horas.

Taller De Indumentaria En Lumbrales

A las 12:00 horas, en cambio, el mismo lugar ha acogido el taller de indumentaria 'Cómo Vestir el Traje de Barrios y sus Distintas Modalidades', que ha enseñado a los asistentes las claves de los trajes tradicionales.