Dos estudiantes de Salamanca reciben el Premios Extraordinarios de Bachillerato 2025-2026

La Consejería de Educación de Castilla y León ha dado a conocer los nombres de las dos personas galardonadas con los Premios Extraordinarios de Bachillerato 2025-2026, con la principal finalidad de otorgar “un reconocimiento oficial a los méritos basados en el esfuerzo y en el trabajo de los alumnos que han cursado los estudios de bachillerato con excelente rendimiento académico”.

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Además de un diploma acreditativo, a cada alumno se le otorgará una dotación económica de 1.000 euros, además de una serie de bonificaciones en el pago de servicios académicos. Asimismo, también han expuesto en el expediente académico de cara al alumno vendrá correctamente reflejado este galardón.