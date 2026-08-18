Cortado al tráfico de vehículos desde este miércoles algunos tramos de la avenida Carlos I y estas calles de Puente Ladrillo

Salamanca se verá afectada por obras en algunas de sus calles. Entre las afectadas se encuentran tanto la avenida Carlos I, situada junto al cuartel de la Guardia Civil de la capital del Tormes, y las calles Nueva Guinea y Sicilia, en el barrio de Puente Ladrillo, afectando a gran parte de los vecinos que utilizan sus vehículos en este distrito charro.

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En las calles Sicilia y Nueva Guinea se renovarán las redes de aguas, cortando desde 19 al 24 de agosto ambas calles. En la segunda de las vías se encuentra cortada desde este martes, 18 de agosto.

Obras En La Avenida Carlos I

En el caso de la avenida Carlos I, se verá afectado el tramo comprendido entre la calle Gravina y la plaza Virgen de la Vega del 19 al 29 de agosto. La entrada a Carlos I quedará señalizada como calle cortada. Según ha indicado el propio Ayuntamiento de Salamanca, los vehículos que accedan desde la avenida de Saavedra serán desviados hacia la calle Doce de Octubre y, posteriormente, hacia Gravina. La salida se realizará por el tramo no cortado de la avenida Carlos I, en dirección a la avenida Juan de Austria.

Obras En La Calle Nueva Guinea

Estas actuaciones se suman a la campaña extraordinaria de asfaltado llevada a cabo en Salamanca durante la época estival de cara a evitar futuros cortes en algunas de las vías más transitadas en la capital del Tormes en temporada escolar.