La DGT y el Ejecutivo han activado dispositivos especiales de tráfico, seguridad y protección civil, recomendando planificar los viajes con antelación y evitar desplazamientos innecesarios

El próximo 12 de agosto, el eclipse total de Sol provocará un aumento drástico de la movilidad de entre el 30% y el 100% hacia la franja de visibilidad total. Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, esto supondrá entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales, con un flujo de regreso previsto a partir de las 20:30 horas.

Publicidad Publicidad

Por ello, la DGT y el Ejecutivo han activado dispositivos especiales de tráfico, seguridad y protección civil, recomendando planificar los viajes con antelación y evitar desplazamientos innecesarios.

El fenómeno astronómico, que cruzará catorce comunidades autónomas desde Galicia, pasando por Castilla y León, hasta Baleares, generará un importante impacto económico con un gasto turístico adicional estimado en 342,19 millones de euros.