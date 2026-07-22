La oferta viral de Nil Ojeda que ha acabado en manos de Consumo

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online Milfshakes, vinculada al creador de contenido Nil Ojeda, ante la Dirección General de Consumo por una presunta campaña de publicidad engañosa.

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La polémica surgió tras una promoción en la que la marca anunció que, si España ganaba la final del Mundial, toda la web tendría un 99% de descuento. Sin embargo, numerosos usuarios denunciaron en redes sociales que, antes de aplicar la rebaja, los precios de las prendas se habían disparado hasta superar los 3.000 euros en algunos casos. Tras aplicar el descuento, las camisetas volvían a costar alrededor de 30 euros, prácticamente el mismo precio que tenían antes de la promoción.

FACUA considera que esta práctica podría vulnerar la normativa de consumo, ya que la legislación exige que las ofertas se calculen sobre el precio más bajo aplicado en los 30 días anteriores. Además, recuerda que presentar descuentos ficticios puede constituir una práctica comercial desleal y publicidad engañosa.

Tras estallar la controversia, la web de Milfshakes dejó de estar disponible y sus perfiles en redes sociales fueron eliminados, aunque la imagen promocional de la campaña continuó circulando en internet.

La asociación también ha animado a los consumidores que realizaron compras durante la promoción a ponerse en contacto con FACUA para estudiar posibles acciones en defensa de sus derechos.

Mshakes