Granada registra dos seísmos de magnitud 5 y de 3.1 en las madrugadas del 15 y el 16 de agosto

Los habitantes de la provincia de Granada han vuelto a sentir otro temblor durante la madrugada de este domingo, en esta ocasión de magnitud 3.1 con epicentro en Armilla, a una distancia de unos 5 kilómetros respecto al registrado en la madrugada del sábado 15 de agosto en Alhendín.

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El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Andalucía, según recoge la Agencia Europa Press, indica que se han recibido llamadas en diferentes zonas durante esta madrugada, en Las Gabias, La Zubia, Ogíjares y Armilla y también desde la capital, donde también se han sentido los temblores.

Terremotos En Granada 15 De Agosto. Europa Press

Este pasado sábado, el Ayuntamiento de Granada atendió hasta 445 incidencias, tras el seísmo que sacudió a parte de la provincia y que llegó a sentirse en otros puntos de España, con menor intensidad, en Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid, según informó ABC hace un día.

La revisión del estado de los edificios es una de las prioridades en la que se está trabajando desde este sábado, aunque las informaciones que han llegado por parte de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo es que ningún inmueble parece haber sufrido daños estructurales en la capital, aunque sí ha señalado "escasos" daños materiales.

Se ha certificado que en la Alhambra y el Generalife no ha habido daños en las estructuras históricas del conjunto monumental, mientras que sí ha habido desprendimientos en algunas cornisas de iglesias.