Muere Dolly Parton a los 80 años de edad

El mundo de la cultura, del arte y de la música dice adiós a una de sus figuras más relevantes. Este martes, 25 de agosto, se conocía el fallecimiento de Dolly Parton, una de las cantantes más influyentes de la música estadounidense del siglo XX, y que ha fallecido en Nashville a los 80 años de edad, sin haber trascendido aún causas de su muerte.

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Conocida por grandes canciones como Jolene o 9 to 5, llegó a convertir algunas de las canciones en himnos, todo esto en los más de 60 años de carrera, llegando a actuar en grandes escenarios ante artistas, una de las últimas la muy conocida Miley Cirus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dolly Parton (@dollyparton) Dolly Parton no solamente pertenecía al mundo de la música y de la composición de la misma, sino que también hizo diferentes cameos en el cine, muchos de ellos de carácter solidario, dedicando fondos al acceso a la lectura de los más pequeños de la casa.

El mensaje ha sido difundido a través de las redes sociales de Dolly Parton, donde su sobrino anunciaba la trágica noticia, añadiendo, además, que había fallecido “en paz”.

Cabe destacar que Parton no solamente destacaba por su voz, sino que era polivalente en el mundo de la música, con una extraordinaria voz country, además de tocar la guitarra, el banjo, la armónica y el piano. Asimismo, destacó por estar nominada dos veces a los Óscar, por ‘Nine to Five’ de Como Eliminar a tu Jefe, y también por ‘Travelin' Thru’ en Transamérica. Obtuvo el Premio Óscar Humanitario Jean Hersholt en 2025 por su trayectoria profesional.

Entre sus logros, como es lógico, se encuentran otros tantos como las 50 nominaciones a los Grammy, con once premios; siete premios y 39 nominaciones de la Academia de Música Country; o sus tres premios y 18 nominaciones de la American Music Award.