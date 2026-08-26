Un accidente pirotécnico se cobra 47 heridos en un pueblo de Navarra

Al menos 47 personas han resultado heridas este miércoles durante el chupinazo de Noáin, en Navarra,, después de que varios cohetes se prendieran de forma inesperada y sus chispas alcanzaran a la multitud. Tres de los afectados se encuentran en estado grave, tal y como ha informado el periódico ABC.
El accidente ocurrió sobre las 12.00 horas en la plaza de los Fueros, frente al Ayuntamiento. Tres personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, mientras que otros heridos leves acudieron al centro de salud de la localidad.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos, ambulancias, personal médico, Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil.