Resiembra en el Pedro Escartín a diez días del Guadalajara – Salamanca CF UDS

El domingo 6 de septiembre se disputará el choque entre el Deportivo Guadalajara y el Salamanca CF UDS , que se encuentra encuadrado en la primera jornada del grupo 5 de la Segunda RFEF.

El club local ha indicado que se están realizando un trabajo de mejora y acondicionamiento del césped del Pedro Escartín a diez días del choque con 400 kilogramos de Ray-Grass.

“La actuación se ha realizado combinando diferentes direcciones de siembra con el objetivo de conseguir una distribución lo más uniforme posible de la semilla sobre toda la superficie. Mediante maquinaria especializada se han aplicado 300 kilogramos de Ray-Grass: 100 kg en una de las diagonales del campo, otros 100 kg en la diagonal contraria y 100 kg más en sentido longitudinal. A este trabajo mecanizado se han añadido otros 100 kilogramos sembrados de forma manual a lo ancho del terreno de juego, reforzando especialmente la cobertura y permitiendo alcanzar aquellas zonas que presentan una menor densidad de césped”, han indicado desde el Deportivo Guadalajara.