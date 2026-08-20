Ya hay horario para el debut del Salamanca CF UDS ante el Guadalajara

La primera jornada de la Segunda RFEF ya tiene horarios. El Salamanca CF UDS debutará en la competición el domingo 6 de septiembre, a las 19 horas, en el estadio Pedro Escartín ante el Guadalajara.

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El conjunto de Iker Muniain se medirá a uno de los equipos exigentes del grupo y quiere empezar con buen pie en la Segunda RFEF.