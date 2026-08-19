Muniain se estrena en el Helmántico ante la UD Santa Marta

Los aficionados del Salamanca CF UDS podrán ver esta tarde por primera a Iker Muniain en el banquillo del Salamanca CF UDS. El técnico navarro se estrena en casa ante la UD Santa Marta después de dos derrotas seguidas. El choque tendrá lugar a las 20 horas en el estadio Helmántico.

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El Salamanca CF UDS quiere seguir dando pasos en la confección del modelo de juego y será el estreno de jugadores como Vicandi, Prat, Sanvi o Levrand como locales.