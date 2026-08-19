Muniain se estrena en el Helmántico ante la UD Santa Marta

Los aficionados del Salamanca CF UDS podrán ver esta tarde por primera a Iker Muniain en el banquillo del Salamanca CF UDS. El técnico navarro se estrena en casa ante la UD Santa Marta después de dos derrotas seguidas. El choque tendrá lugar a las 20 horas en el estadio Helmántico.
El Salamanca CF UDS quiere seguir dando pasos en la confección del modelo de juego y será el estreno de jugadores como Vicandi, Prat, Sanvi o Levrand como locales.
La UD Santa Marta, por su parte, también se encuentra en plena pretemporada. Los de Mario Sánchez jugarán un test importante en el Helmántico antes de disputar la Copa RFEF. El duelo también significará el regreso de Martín Galván al estadio Helmántico.