El Salamanca CF UDS viajará a La Palma esta campaña

Cambios en la composición de grupos de la Segunda RFEF. Y cambios que afectan directamente al Salamanca CF UDS. El equipo de Iker Muniain tendrá que visitar la isla de La Palma para enfrentarse al Atlético Paso.
El Juez Único de Competiciones no profesionales de la RFEF ha movido al CF Calamocha al grupo 2 y el Atlético Paso es nuevo equipo del grupo 5. Allí coincidirá con el conjunto de Iker Muniain.
Se trata de un nuevo movimiento dentro de la categoría, puesto que anteriormente el Atlético Astorga también cambió del grupo 5 al 1 para dejar hueco al tercer equipo del Real Madrid.