El Salamanca CF UDS viajará a La Palma esta campaña

Cambios en la composición de grupos de la Segunda RFEF. Y cambios que afectan directamente al Salamanca CF UDS. El equipo de Iker Muniain tendrá que visitar la isla de La Palma para enfrentarse al Atlético Paso.

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El Juez Único de Competiciones no profesionales de la RFEF ha movido al CF Calamocha al grupo 2 y el Atlético Paso es nuevo equipo del grupo 5. Allí coincidirá con el conjunto de Iker Muniain.