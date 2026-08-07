Seis duelos para la UD Santa Marta antes de iniciar la Tercera RFEF

La Unión Deportiva Santa Marta ha anunciado su pretemporada y, dentro de los duelos de preparación para Tercera RFEF, tendrá los choques de Copa RFEF para buscar el torneo del KO.
El primer choque tendrá lugar este sábado en casa del Atlético Tordesillas. El siguiente sábado, 15 de agosto, llegará el turno del Santa Marta – Villaralbo.
El miércoles 19 de agosto, la UD Santa Marta visitará el estadio Helmántico para medirse al Salamanca CF UDS y el sábado 22 se disputará el Santa Marta – Villaralbo de Copa RFEF.
La siguiente semana, amistoso entre el Ribert y el Santa Marta y nuevo duelo de Copa RFEF, el domingo 30, con el Palencia CF – UD Santa Marta.