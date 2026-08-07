Tres renovaciones más en el Salamanca Fútbol Femenino

El Salamanca Fútbol Femenino mantiene el bloque de la temporada pasada y confía de nuevo en muchas de las piezas al servicio de María Gordo. En los últimos días, el club charro ha confirmado la continuidad de Diana Sanz, Jimena y Patri.

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El club destaca de Diana Sanz la velocidad y el desequilibrio; y de Jimena, su responsabilidad bajo palos en un momento clave de la anterior temporada.