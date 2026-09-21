Izan García se clasifica para el Campeonato de España Sub-15 de halterofilia

El pasado 19 de septiembre tuvo lugar en Villares de la Reina la celebración del Campeonato de Castilla y León Junior, Sub-15 y de Técnica, a cargo del Club HalteroFrog y de FrogFit Salamanca.

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Este campeonato reunió a las mejores promesas de la región, donde Izan García se clasificó para el Campeonato de España Sub-15, tras una "sobresaliente participación" sobre la tarima en la que logró alcanzar la marca mínima requerida para la clasificación.