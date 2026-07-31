Lucía Familiar y Alba siguen en el Salamanca Fútbol Femenino

El Salamanca Fútbol Femenino apuesta un año más por la continuidad del bloque. El equipo de María Gordo anunció dos renovaciones para la próxima campaña: Alba y Lucía Familiar.

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“Alba seguirá defendiendo nuestros colores hasta 2027. Afrontará su tercera temporada con el primer equipo, aportando compromiso y trabajo una campaña más”, explican desde el club sobre la pivote.