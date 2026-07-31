El Guijuelo renueva al central José Ruiz

El Club Deportivo Guijuelo ha logrado la renovación de José Ruiz. El central fue uno de los futbolistas más destacados de la pasada campaña y un fijo en la zaga chacinera.

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“Su fiabilidad, compromiso, fortaleza defensiva y regularidad le han convertido en un futbolista imprescindible dentro del terreno de juego y en uno de los pilares sobre los que se seguirá construyendo el equipo”, explican desde el Guijuelo.