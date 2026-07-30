El XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar entra en su recta final con una jornada para enmarcar

El calor volvió a ser protagonista en un día de exigencia máxima entre las instalaciones La Cerrallana y Palomares, donde ya se disputaron los cuadros finales de todas las categorías del XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar.
La competición vivió este jueves una jornada clave con el inicio de la recta final del torneo. Las altas temperaturas volvieron a poner a prueba a los jugadores, que afrontaron una intensa programación de partidos desde primera hora de la mañana hasta el último turno de la tarde.
El nivel competitivo siguió creciendo a medida que avanzan las rondas. Los encuentros fueron muy exigentes, con numerosos partidos de gran intensidad en los que los jugadores tuvieron que sacar su mejor versión para mantenerse con vida en el campeonato.