El XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar entra en su recta final con una jornada para enmarcar

Cada victoria acerca un paso más a las rondas decisivas y aumenta la emoción en un torneo que ya encara sus días más importantes.



La principal novedad de la jornada fue el inicio del cuadro final de la categoría cadete femenina, la última que aún tenía pendiente comenzar sus eliminatorias. Con ello, todas las categorías del torneo compiten ya en sus cuadros finales, lo que confirma que la lucha por los títulos entra en su fase definitiva.



La competición continuará este viernes con el antepenúltimo día del torneo, una jornada en la que se disputarán los cuartos de final.

En total, 40 partidos pondrán en juego el pase a las semifinales, con los mejores jugadores del campeonato buscando un lugar entre los cuatro últimos aspirantes al título de cada categoría en una edición que sigue ofreciendo un tenis de gran nivel en las pistas bejaranas.