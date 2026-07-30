Octavo fichaje para el Ciudad Rodrigo. Con un “tiene la portería entre ceja y ceja”, el club mirobrigense ha anunciado la contratación de Álex Garrido. El delantero cuenta con experiencia en la categoría y es un futbolista capaz de decidir partidos en el área contraria.

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Álex Garrido, de 28 años, marcó 24 goles la pasada campaña en el Ribert en Provincial de Aficionados y cuenta con pasado en el filial de Unionistas, Real Ávila, UD Santa Marta, CD Hergar o Peñaranda.