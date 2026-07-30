El calor y el viento marcaron un día de grandes partidos entre las instalaciones de La Cerrallana y de Palomares, con la categoría absoluta ofreciendo un tenis de altísimo nivel en la vigésimo cuarta edición del Open Nacional Ciudad de Béjar.



El torneo completó este miércoles su quinta jornada de competición, en un día en el que el intenso calor volvió a ser protagonista y al que se sumó algo de viento, obligando a los jugadores a adaptarse a unas condiciones exigentes.



Se disputaron encuentros correspondientes al cuadro final en todas las categorías, a excepción de la cadete femenina, que siguió completando su fase previa antes de incorporarse a las eliminatorias definitivas.



La igualdad volvió a ser la nota dominante de la jornada. Muchos partidos se alargaron más de lo previsto, con intercambios muy disputados y un gran desgaste físico y mental para los jugadores, que ofrecieron un gran espectáculo.



A medida que avanza el torneo, cada victoria tiene un mayor valor y la tensión comienza a sentirse en cada punto.



Uno de los grandes focos del día estuvo en la categoría absoluta masculina, la categoría reina del torneo, que dejó algunos de los encuentros de mayor nivel de la semana.



La competición no dará tregua este jueves, cuando todas las categorías disputarán ya encuentros correspondientes al cuadro final.