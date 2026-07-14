Flórez renueva con el Guijuelo

Quinto jugador confirmado por el Club Deportivo Guijuelo. Rodri Flórez seguirá otra temporada enrolado en el club chacinero después de llegar a un acuerdo para su renovación.

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El lateral izquierdo berciano jugó casi 2.800 minutos la pasada temporada entre Copa RFEF, Tercera RFEF y playoff de ascenso a Segunda RFEF.

"Flórez seguirá defendiendo nuestros colores una temporada más, aportando experiencia, compromiso y liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Uno de los capitanes del equipo, representa a la perfección los valores de trabajo, esfuerzo y pertenencia que caracterizan a esta entidad", explican desde el club chacinero.