El cancerbero, de 26 años, militó la pasada campaña en el filial del Fútbol Club Barcelona

Pieza número 15 para Unionistas. Emilio Bernad. El cancerbero, de 26 años, completa la portería del equipo salmantino y peleará por la titularidad con Álex Daza. El meta, nacido en Vall de Uxó, militó la pasada campaña en el filial del Fútbol Club Barcelona con diecisiete goles encajados en trece encuentros.

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El meta, de 1,84 metros, se crió en las categorías inferiores del Valencia y posteriormente firmó por el Racing Ferrol en Segunda División, con quien debutó en la última jornada ante el Sporting de Gijón.