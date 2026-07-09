El club blanquinegro incorpora a un portero con experiencia en Segunda RFEF y dinámica de LaLiga Hypermotion

El Salamanca CF UDS continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026/27 con la incorporación del guardameta Álvaro Jiménez, que firma con el conjunto blanquinegro por una temporada, hasta junio de 2027.

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Natural de Santander y nacido el 7 de febrero de 2003, el joven portero llega procedente del Real Racing Club de Santander, club en el que completó toda su formación antes de consolidarse en el Rayo Cantabria, con el que ha competido en Segunda RFEF durante las últimas campañas.

Jiménez destaca por su seguridad bajo palos, sus reflejos y su capacidad para iniciar el juego desde la portería gracias a su buen manejo del balón con los pies. Un perfil que encaja en la idea del cuerpo técnico encabezado por Iker Muniain, según han informado desde el Salamanca CF UDS.