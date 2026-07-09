Johan Guzmán seguirá defendiendo la portería del C.D. Guijuelo la próxima temporada

El C.D. Guijuelo ha anunciado la renovación de Johan Guzmán, que continuará como portero del conjunto chacinero durante la temporada 2026/27.
El guardameta, uno de los capitanes y referentes del vestuario, seguirá formando parte de un proyecto en el que se ha convertido en una pieza fundamental gracias a su liderazgo, compromiso y rendimiento bajo palos.
Su continuidad supone una de las primeras decisiones importantes del club en la configuración de la nueva plantilla.
El Guijuelo se muestra satisfecho por mantener a uno de sus jugadores más importantes y por comenzar la planificación de la próxima temporada con una renovación muy esperada por la familia chacinera.