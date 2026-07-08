Unionistas, cerca de fichar a Dani Morer

Dani Morer es el lateral derecho elegido por Unionistas , tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM. El jugador, de 28 años, se formó en las categorías inferiores de La Masía.

Después de su paso por las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, Dani Morer firmó por el Famaliçao portugués y fue encadenando cesiones en el Andorra, el Atlético Ottawa y el Moreirense y, en la pasada campaña, fichó por el Makedonikos griego. Además, llegó a debutar en la selección española sub18.