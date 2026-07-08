Dani Morer ya es oficial y firma por un año con Unionistas

Como adelantó este miércoles Salamanca24horas.com, el canterano del FC Barcelona, Dani Morer, es nuevo jugador de Unionistas de Salamanca.

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El jugador, de 28 años, aterriza en la entidad blanquinegra para convertirse en el decimotercer miembro confirmado de la plantilla para la temporada 2026/2027.

Además de su pasado en las categorías inferiores del FC Barcelona, donde debutó en Segunda División con el filial blaugrana, llegó a ser internacional con la selección sub-17 y sub-18.

El nuevo lateral derecho de Unionistas cuenta también con experiencia internacional, jugando en la Primera División de Portugal con los conjuntos Famalicão y Moreirense FC, en Canadá con el Atlético Ottawa o en Grecia con el Makedonikos FC, último equipo donde ha jugado.