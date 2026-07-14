Hugo de Bustos se pone el ‘7’ de Unionistas

La nueva temporada en Unionistas también traerá cambios en los dorsales. En el club charro siempre se utiliza la antigüedad en el equipo para elegir el número de los futbolistas.
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El que ha estado muy rápido solicitando un cambio de dorsal ha sido Hugo de Bustos. El extremo izquierdo salmantino dejará el número 18 para lucir el 7 en la espalda.
Los que tienen seguros sus dorsales son el capitán Ramiro Mayor, que siempre luce el número 4, y también Carlos de la Nava, con el 10 en la espalda de forma perenne.