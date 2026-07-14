Hugo de Bustos se pone el ‘7’ de Unionistas

La nueva temporada en Unionistas también traerá cambios en los dorsales. En el club charro siempre se utiliza la antigüedad en el equipo para elegir el número de los futbolistas.

Publicidad Publicidad

El que ha estado muy rápido solicitando un cambio de dorsal ha sido Hugo de Bustos. El extremo izquierdo salmantino dejará el número 18 para lucir el 7 en la espalda.