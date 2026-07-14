Siete medallas de oro para el Club de Esquí La Covatilla-Covaline

Magnífico comienzo de temporada para el equipo de alpino en línea del Club de Esquí La Covatilla-Covaline, que estuvo este pasado fin de semana en la localidad gerundense de Puigcerdà para participar en las pruebas de los Campeonatos de España de Gigante y de Combinada de la temporada 2026 y la 1ª Fase de la Copa de España.

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El equipo charro logró varios primeros puestos en el Campeonato de España Alpino en Línea 2026 Gigante. En la categoría U11, la victoria fue para Sara Rodríguez; mientras que en U17, Carlos Sánchez Castellano se subió a lo alto del podio. Ese mismo premio obtuvo su hermano Alejandro en la categoría junior.

En el Campeonato de España Alpino en Línea 2026 en Combinada, dos oros para el Club de Esquí La Covatilla-Covaline para Valeria Sánchez en U15 y para Carlos Sánchez Castellano en U17.

Por otra parte, en el décimo Trofeo Ceretena, los oros volvieron a recaer en Valeria Sánchez y en Carlos Sánchez Castellano.