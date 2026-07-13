El filial de Unionistas se refuerza con Leo López y Alfredo Bayarri

El filial de Unionistas anunció dos nuevos futbolistas para la temporada 2026/27. El equipo de Sergio Hernández cuenta ya con veintiún jugadores para encarar la campaña en Tercera RFEF y todavía queda por oficializarse la llegada de Pascu, jugador del División de Honor del Valladolid.

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Las llegadas del delantero Leo López y de Alfredo Bayarri dejan prácticamente finiquitada la plantilla para la próxima temporada.