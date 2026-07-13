La Escuela de Ciclismo Salmantina despide la Copa de España en León

La Escuela de Ciclismo Salmantina completó dos días de competición en Pola de Siero y el III Gran Premio Ayuntamiento de León, cita final de la Copa de España Féminas.
En Pola de Siero, Ivet Ivanova afrontó la carrera como única representante del equipo. Los cortes la obligaron a pelear desde atrás, pero consiguió completar la prueba.
En León, el calor marcó una jornada muy exigente. En juveniles, Vega Albares fue quinta y María Victoria Moreno terminó en décima posición. Paula Rincón sufrió una salida de cadena a tres kilómetros de meta y llegó poco después del pelotón principal.
En cadetes, mucho trabajo colectivo deparó otra buena jornada. Elena Tienda y Vega García finalizaron en el mismo grupo, con un gran esfuerzo de Sandra García para acercarse de nuevo a Elena. Marta Moreno se fue al suelo a cuatro kilómetros de meta, mientras que Ángela Sánchez y Sofía consiguieron terminar pese a una caída de Sofía. Luna Ávila tuvo un día complicado al encontrarse indispuesta.
Con ambición, la Escuela de Ciclismo Salmantina seguirá completando su calendario veraniego en las mejores pruebas y con una gran imagen de equipo.