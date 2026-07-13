La Escuela de Ciclismo Salmantina despide la Copa de España en León

La Escuela de Ciclismo Salmantina completó dos días de competición en Pola de Siero y el III Gran Premio Ayuntamiento de León, cita final de la Copa de España Féminas.

Con ambición, la Escuela de Ciclismo Salmantina seguirá completando su calendario veraniego en las mejores pruebas y con una gran imagen de equipo.

En Pola de Siero, Ivet Ivanova afrontó la carrera como única representante del equipo. Los cortes la obligaron a pelear desde atrás, pero consiguió completar la prueba.En León, el calor marcó una jornada muy exigente. En juveniles, Vega Albares fue quinta y María Victoria Moreno terminó en décima posición. Paula Rincón sufrió una salida de cadena a tres kilómetros de meta y llegó poco después del pelotón principal.En cadetes, mucho trabajo colectivo deparó otra buena jornada. Elena Tienda y Vega García finalizaron en el mismo grupo, con un gran esfuerzo de Sandra García para acercarse de nuevo a Elena. Marta Moreno se fue al suelo a cuatro kilómetros de meta, mientras que Ángela Sánchez y Sofía consiguieron terminar pese a una caída de Sofía. Luna Ávila tuvo un día complicado al encontrarse indispuesta.