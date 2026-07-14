Roban una moto de agua en el polígono de los Villares usando otro coche sustraído y ambos aparecen en Ventosa del Río Almar

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han logrado recuperar dos vehículos que habían sido robados durante la madrugada de este martes.

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Según ha podido saber este medio, diferentes patrullas llevaron a cabo un operativo que permitió recuperar una moto de agua y el vehículo que había sido sustraído para cometer el robo, un Seat Ibiza de color blanco con bola para el remolque.

Horas antes del hallazgo, la Guardia Civil había recibido el aviso de la empresa de seguridad de una nave ubicada en el polígono industrial de Los Villares, donde se estaba produciendo el robo.

De inmediato, varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el lugar. Sin embargo, a su llegada, los autores ya habían abandonado la nave tras llevarse la moto de agua, que se encontraba sobre un remolque.

A continuación, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar ambos vehículos, que finalmente fueron encontrados en el término municipal de Ventosa del Río Almar, donde los ladrones los habían abandonado.

Según fuentes de la Guardia Civil, la investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y detener a los presuntos autores del robo.