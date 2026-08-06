Ninte Nater refuerza la delantera del Santa Marta

Otra pieza más para la delantera de la Unión Deportiva Santa Marta. Mario Sánchez podrá contar con Ninte Nater, nuevo refuerzo del equipo tormesino.

Publicidad Publicidad

El joven delantero, de 21 años y 1,85 metros, llega procedente del Illescas y cuenta con experiencia en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid, además de un paso por Alemania y Portugal.