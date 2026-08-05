La Unión Deportiva Santa Marta tiene nuevo presidente. Manuel Sánchez Fluxá toma las riendas del club y sustituirá a Roberto Martín Buenadicha en el cargo.

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Durante el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia, no se registró ninguna candidatura adicional a la Junta Rectora en funciones, encabezada por Manuel Sánchez Fluxá. Por lo tanto, el club cuenta con un nuevo presidente.

"La Junta Directiva continuará trabajando con el mismo compromiso, dedicación y responsabilidad para seguir impulsando el crecimiento del club durante los próximos años. Esta nueva etapa mantendrá como principales objetivos la formación integral de jugadores y entrenadores, la defensa de los valores deportivos y el crecimiento de la entidad en todas las competiciones en las que participa, con el propósito de continuar llevando el nombre de Santa Marta a las más altas cotas posibles", explican desde la UD Santa Marta.