Unionistas logra la cesión de Gorka Rivera

Gorka Rivera es nuevo jugador de Unionistas. El club charro ha logrado la cesión del zaguero madrileño, que milita en el Getafe. La operación, adelantada por el periodista Ángel García ‘Cazurreando’ y confirmado por el diario AS, se cerró durante este miércoles y Antonio Paz contará con un jugador de su agrado, puesto que la pasada campaña ya intentó firmarle.

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Gorka Rivera es un lateral izquierdo de 22 años, de 1,84 metros de altura, que también puede jugar como central zurdo. Entre sus características se encuentra la buena toma de elección con el balón en el pie y la posibilidad de jugar en un ida y vuelta continuo.