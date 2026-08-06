Javi Medina: “Necesitamos un mediocentro, dos extremos y un central zurdo más”

Al término del partido entre la Ponferradina y Unionistas, el entrenador Javi Medina volvía a dejar claras las necesidades del equipo en el mes final del mercado: “Necesitamos un mediocentro más, necesitamos dos extremos y necesitamos un central zurdo más”.

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El entrenador sevillano recibía la buena noticia de la cesión de Gorka Rivera durante el miércoles y el madrileño debutaba horas después ante el conjunto berciano.

El propio Javi Medina pedía también la mayor celeridad posible en los fichajes que faltan para poder engrasar el bloque antes del debut liguero ante el Lugo. “Que llegue lo que nos queda, que nos hace falta. Que llegue para que tengamos ese tiempo antes de la competición para poder trabajar con ello, pero muy contento con lo que tenemos ya”, concluyó Medina.