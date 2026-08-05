Unionistas tira de eficacia en el amistoso ante la Ponferradina

Nueva prueba de Unionistas en pretemporada. Los charros ganaron por 1-2 en Cubillos del Sil a la Ponferradina con tantos de Álvaro Gómez y Carlos de la Nava.

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El once titular de Unionistas estuvo formado por Álex Daza en portería; Abde Saidi, Retu, Ramiro y Mikel Serrano en defensa; Ale Marcelo, Juanma y De la Nava en la medular; y con Josito (extremo del filial), Álvaro Gómez y Pau Ferrer en ataque. Por su parte, la Ponferradina puso en liza un 11 que bien podría ser el titular en el primer encuentro liguero ante ante la UD Ourense.

Los charros se adelantaron a los veinte minutos de encuentro. Álvaro Gómez estuvo muy listo para leer un pase de Emi al meta berciano y superarle en el mano a mano para poner el 0-1.

Los locales pudieron empatar antes del descanso con una buena internada por la derecha de Quicala, que se encontró con la acción defensiva de Mikel Serrano en el primer palo.

En el descanso, Javi Medina realizó tres cambios en su equipo: el recién llegado Gorka Rivera y los canteranos Hugo Martín y Eloy Alonso. No tardó Unionistas en hacer el segundo. A los seis minutos de la reanudación, De la Nava remachaba en el segundo palo un buen centro de Álvaro Gómez y ponía el 0-2 en Cubillos de Sil.

Con veinte minutos para el final, Javi Medina metió su segunda tanda de cambios con la entrada de Morer, Luis Alcalde y Álex Gil y los jugadores del filial Tomás Cáceres, Joel Fortes, Kai Adachi y Kylian Ebilegue (que hizo su debut con el equipo charro).

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En los minutos finales, Daza fue el más destacado de Unionistas. El meta realizó una doble intervención a Andújar y Slavy probó fortuna, tras pase de Chizobo, con un disparo que se fue fuera en el arreón de la Ponferradina.