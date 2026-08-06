El Ciudad Rodrigo arranca la pretemporada a las órdenes de Astu

El Ciudad Rodrigo realizó su primer entrenamiento de la pretemporada. El equipo mirobrigense estará entrenador por Jorge González Rojo 'Astu' y ha cambiado varias caras durante el verano.
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Savia nueva como Sergio Santos, Sierro o Isma Saez, el regreso de José Manuel o la continuidad de históricos como Pepo, Javi Moríñigo o Alberto García marcan la plantilla para la temporada 2026/27.
El Ciudad Rodrigo volverá a ser uno de los equipos favoritos en la Regional de Aficionados y peleará por los puestos altos de la clasificación.