Aimar Vicandi: "Ojalá estemos hablando de un ascenso o un playoff"

Aimar Vicandi será el 9 del Salamanca CF UDS. El delantero es uno de los nombres del mercado en Segunda RFEF y quiere ayudar a sus compañeros a lograr los máximos éxitos posibles en el estadio Helmántico.

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Primeras semanas en el Salamanca CF UDS. “Muy bien y muy contento con los compañeros y con el cuerpo técnico. Estamos cogiendo pronto los conceptos. Cuando uno cambia de club siempre tiene el nerviosismo de conocer a los nuevos compañeros y la ilusión de hacer las cosas bien”.

¿Cuál es el objetivo del club esta campaña? “Como Aimar Vicandi, ayudar al equipo lo máximo posible con goles, trabajo y generar ocasiones. Y como equipo, lo más posible. Ojalá estemos hablando de un ascenso o un playoff. Vamos a por lo máximo”.

La importancia de Iker Muniain. “El míster ha tenido su carrera y todos desearíamos tener una como la suya. Confía mucho en todos nosotros. Somos un equipo que presiona bien arriba y me pide que inicie esa presión sobre los centrales rivales. Con balón, me pide calma y confianza”.

Ya ha visto puerta en pretemporada. “Al final, todos los delanteros queremos abrir la lata lo antes posible. Empezar marcando en pretemporada, te da más confianza. Tampoco soy mucho de ponerme una marca de goles, porque al final llega un punto que igual te presionas. Los goles llegan y confío plenamente en mí”.

Se siente más cómodo como 9 o acompañado en ataque. “Estos primeros partidos me he sentido cómodo con un mediapunta por detrás. Sí que es verdad que, a lo largo de estos años, he estado tanto con un 9 referencia como con un acompañante”.

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