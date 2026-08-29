El Salamanca CF UDS cierra la pretemporada ante el Navalcarnero

Último encuentro de pretemporada para el Salamanca CF UDS. Los de Iker Muniain se miden este sábado, a las 19:30 horas, ante el Navalcarnero para poner punto y final a su fase de preparación.
Los aficionados podrán ver las evoluciones de sus futbolistas y uno de los que más ha llamado la atención es Vicandi. “Estamos cogiendo pronto los conceptos. Cuando uno cambia de club siempre tiene el nerviosismo de conocer a los nuevos compañeros y la ilusión de hacer las cosas bien”, expresa el 9.
El Navalcarnero compartirá grupo con el Salamanca CF UDS en la Segunda RFEF. Los madrileños cuentan en su plantel con jugadores como Kensly Vázquez, Mario Sánchez o Eneko Azurmendi.