El Salamanca CF UDS cierra la pretemporada ante el Navalcarnero

Último encuentro de pretemporada para el Salamanca CF UDS. Los de Iker Muniain se miden este sábado, a las 19:30 horas, ante el Navalcarnero para poner punto y final a su fase de preparación.

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Los aficionados podrán ver las evoluciones de sus futbolistas y uno de los que más ha llamado la atención es Vicandi. “Estamos cogiendo pronto los conceptos. Cuando uno cambia de club siempre tiene el nerviosismo de conocer a los nuevos compañeros y la ilusión de hacer las cosas bien”, expresa el 9.