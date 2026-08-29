El Salamanca CF UDS despide la pretemporada con una victoria ante el Navalcarnero

Un gol de Barriga dio la victoria al Salamanca CF UDS ante el Navalcarnero. Los de Muniain ganaron por 1-0 en su ultimo test antes del inicio de la temporada en Segunda RFEF.

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El Salamanca CF UDS jugó de inicio con Unai Ayala en meta; Ucin, Juancho, Levrand y Murua en defensa; Cristeto, Barriga y Eguaras en la medular; y con Urki, Luis Bilbao y Vicandi como jugadores más adelantados.

La primera media hora de encuentro dejó un Navalcarnero más peligroso que pudo adelantarse con un chut al larguero. A los 35 minutos de juego llegó la primera ocasión para el Salamanca CF UDS con un disparo de Vicandi que golpeó en un defensor.

En los minutos previos al descanso, Unai Ayala desbarató el gol madrileño con una doble intervención para mantener el 0-0.

La segunda parte comenzó con el doble cambio de William y Caramelo por Eguaras y Urki. Y rápido tuvo el premio el equipo de Muniain con un disparo raso de Barriga desde la frontal para poner el 1-0 en Helmántico.

A quince minutos para el final, el Navalcarnero se quedaba con uno menos por roja directa después de que Roberto Esteban derribase a Vicandi siendo el último defensor.

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