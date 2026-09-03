Cristeto: “Esperamos lo máximo”

Carlos Cristeto portará la cinta de capitán del Salamanca CF UDS. El centrocampista charro se encuentra muy cómodo con el ‘método Muniain’ y también poner el listón muy alto en un grupo de Segunda RFEF durísimo.

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Debut. “Con muchas ganas de empezar ya y de ver lo que nos transmite el cuerpo técnico. Ojalá podamos empezar con tres puntos ante un rival difícil como el Guadalajara. El míster nos pide que presionemos, que seamos atrevidos con el balón y que hagamos buen fútbol”.

Su posición en el campo. “Estoy muy contento con el cuerpo técnico. El míster me pone mucho en la salida de balón, en el eje y así veo el fútbol de cara. Vamos a ser un equipo con un ritmo alto y tener el balón”.

Primer rival. “El Guadalajara se ha reforzado muy bien, tiene jugadores de nombre y será un partido complicado. Somos un equipo con mucho ritmo y esperemos lograr la victoria para empezar bien”.