El Salamanca CF UDS inicia la Segunda RFEF con una exigente visita a Guadalajara

El Salamanca CF UDS comienza este domingo su temporada en Segunda RFEF. Iker Muniain debutará en la categoría con una exigente salida a Guadalajara, uno de los rivales más poderosos del grupo. El choque dará inicio a las 19 horas en el estadio Pedro Escartín.
“Todo lo que haces desde el día que inicias, va enfocado en esa preparación para llegar de la mejor manera al primer partido. Hemos hecho una pretemporada bastante buena, hemos tenido capacidad para tener muchos días de entrenamiento y partidos para ajustar”, afirma Muniain.
En esa misma línea se mueve Carlos Cristeto: "Con muchas ganas de empezar ya y de ver lo que nos transmite el cuerpo técnico. Ojalá podamos empezar con tres puntos ante un rival difícil como el Guadalajara. El míster nos pide que presionemos, que seamos atrevidos con el balón y que hagamos buen fútbol”.
El Guadalajara cuenta con un plantel con jugadores como Juancho, Roni, Isaac González o Víctor Morillo, entre otros. Es un rival muy complicado y que ha descendido de Primera RFEF. Intuyo que quieren hacer una gran temporada y un gran equipo para poder volver a Primera RFEF cuanto antes por los nombres que manejan. Hemos estado viendo lo que hacen y cómo podemos dañarle. Pero para mí lo importante es mi equipo. Vamos a Guadalajara con toda la ambición posible”, indicó el técnico del Salamanca CF UDS.