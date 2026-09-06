Cientos de jóvenes se han dado cita en la Plaza Mayor de Salamanca para ‘Farmear Aura’, la nueva tendencia que ha hecho que miles de jóvenes en España realicen quedadas, siempre pacíficas, para mostrar sus mejores gestos para que sean premiados por el público asistente.

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Hace tan solo una semana, se realizaba un evento similar en la capital del Tormes, pero con el epicentro en La Alamedilla. Debido a la buena acogida que tuvo, los jóvenes que han organizado esta cita lo han hecho en esta ocasión en la Plaza Mayor de Salamanca, donde no solamente ha despertado el interés de los que quería disfrutar del acontecimiento, sino de los curiosos que marchaban por el centro.

La Policía Disuelve La Quedada Para ‘farmear Aura’ De La Plaza Mayor De Salamanca 2

El evento, además, ha estado en todo momento vigilado por la Policía Local, que momentos después ha disuelto la concentración llevándose a cuatro de las personas que se encontraban en el círculo hasta el puesto situado en el Ayuntamiento de Salamanca.

Tras esto, los cientos de jóvenes que se encontraban en el lugar se han marchado para casa, quedándose finalmente sin el tan esperado espectáculo.

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